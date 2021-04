VIDEO | Andrei Ivan, despre meciul cu FCSB: ,,Pentru noi Play-off-ul începe duminică! Motivaţia e câştigarea campionatului”

Universitatea Craiova se va întâlni în etapa a 29-a a Ligii 1 cu FCSB, pe Naţional Arena, într-un meci programat de la ora 20:30.

Înaintea meciului de duminică, FCSB are un avans considerabil faţă de Craiova, nu mai puţin de 7 puncte fiind distanţa dintre elevii lui Toni Petrea şi olteni.

Andrei Ivan, atacantul Craiovei, a vorbit înaintea jocului cu echipa de pe primul loc din Liga 1. Acesta este de părere că pentru formaţia din Bănie play-off-ul începe încă de duminică, la derby-ul cu FCSB.

„Va fi un meci foarte greu cu FCSB, pentru noi, pentru Craiova, play-off-ul începe încă de duminică şi trebuie să mergem cu gândul să câştigăm. Nu avem nevoie de motivaţie suplimentară la aceste meciuri, motivaţia noastră este să câştigăm campionatul, vrem să câştigăm trofee şi de aceea avem nevoie de victorie în fiecare meci. Sunt două meciuri importante, cu FCSB şi CFR, dar pentru noi aşa vor fi toate până la finalul sezonului, atât în campionat, cât şi în Cupa României.

Am fost accidentat timp de 4 luni, am suferit din cauza unei pubalgii, dar acum m-am recuperat, mă simt bine acum şi sper să rămân aşa, să-mi menţin forma bună. Un gol cu FCSB pentru mine ar însemna foarte mult, ar fi ceva unic. Nimic nu este imposibil, chiar am încredere voi marca golul decisiv.

Nu contează cine joacă alături de mine în atac, Koljic sau altcineva, dau randament cu orice coechipier. Nu mă gândesc însă să marchez eu neapărat, ci să câştige echipa. Joc ca vârf şi nu am de multe ori şansa să trag de la distanţă, dar nu contează de unde dăm gol, important este să o facem.”, a declarat Andrei Ivan la conferinţa de presă.

Înaintea meciului din Liga 1, care se va disputa duminică, de la ora , FCSB se află pe primul loc, cu 63 de puncte adunate în 28 de partide, iar Craiova se situează pe poziţia a 3-a, cu 56 de puncte.