Andrei Cristea rememorează meciul care i-a marcat cariera: ,,Victoria cu Valencia e peste cea cu Ajax”

16 ani s-au împlinit astăzi de la calificarea Stelei, în optimile de finală ale Cupei UEFA, după victoria senzaţională cu Valencia, scor 2-0 (2-2, la general, 4-3 d.l.d.).

După ce a pierdut meciul tur de pe Mestalla, scor 0-2, Steaua a revenit la Bucureşti şi a câştigat cu 2-0, graţie unei duble reuşite de Andrei Cristea, proaspăt transferat atunci de la Bacău.

Steaua s-a calificat la loviturile de departajare atunci, iar Andrei Cristea rememorează meciul retur disputat la Bucureşti. Acesta este de părere că partida cu Valencia o întrece pe cea disputată de FCSB contra lui Ajax, decisă tot la lovituri de departajare.

,,A contat foarte mult acea performanță și sunt mândru că am reușit să fac parte dintr-un grup de fotbaliști foarte importanți. Eram o echipă unită, iar când te lupți cu astfel de echipe, grupul face diferența. Pentru mine, victoria cu Valencia a fost peste cea cu Ajax, dar cei din interior vă pot spune exact dacă au simțit așa sau nu.

Eliminând Valencia, echipa anului trecut, și toată acea atmosferă, cu Steaua în România, a contat foarte mult. Valencia era deținătoarea Cupei UEFA atunci, jucători mari. Trebuie să fim realiști, ne-a ajutat și terenul. Am avut un antrenor fantastic, Walter Zenga, a fost primul care a crezut în noi și ne-a transmis această energie încă de la întoarcerea de la Valencia.

Țin minte că s-a terminat meciul, am făcut o tură de stadion cu tricolorul în brațe și lumea nu plecase de pe stadion, după 45-50 de minute de la fluierul final.

Mă bucur că am reușit să înscriu o dublă istorică, care mi-a marcat viața. Mă bucur că am reușit să fac parte din istoria unui club atât de mare precum Steaua și am reușit să am o carieră lungă.

Domnul Gigi Becali a venit și ne-a promis o sumă mare de bani, pe care ne-a și plătit-o. Am fost invitați de domnul Băsescu la Cotroceni, momente unice… acea petrecere la Golden Blitz. Minunat! Mi-aș dori să retrăiesc astfel de momente, pentru că acestea rămân în amintire.”, a declarat Andrei Cristea pentru Digisport.