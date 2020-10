Andoulaye Ba a mărturisit că un fost rapidist l-a convins să semneze cu Dinamo: “El mi-a zis să vin aici!”

Odată cu venirea noilor investitori spanioli, clubul din Ștefan cel Mare a început reconstrucția din temelii, astfel că lotul “câinilor” a suferit cele mai multe schimbări!

Fundașul senegalez, Andoulaye Ba (29 de ani), se numără printre transferurile reușite de Dinamo în această perioadă de “mercato”. Senegalezul a declarat că unul dintre oamenii care l-au sfătuit să vină în România a fost Răzvan Raț, fostul internațional român. Ba a fost coleg cu fundașul român în perioada când cei doi activau pentru formația spaniolă, Rayo Vallecano.

“Am vorbit înainte de a veni aici cu câțiva prieteni. Am vorbit cu Răzvan Raț aproape orice, despre cum e viața de aici și cum este lumea în România. Sfatul pe care el mi l-a acordat a fost să vin aici la Dinamo, deoarece este un club cu o istorie foarte bogată. Eu de când am venit aici în România mă simt foarte bine, lumea este chiar foarte prietenoasă.

Cu Raț am jucat doi ani de zile. Am mai vorbit și cu Borja Valle care a ajuns la club înaintea mea. Eu când eram tânăr îmi plăceau Atletico Madrid și AC Milan, iar acolo am avut ocazia să-l văd pe «Mister». Să am ocazia să-l văd a fost extraordinar, sunt sigur că mă va ajuta foarte mult în carieră experiența lui.

De N’Doye am auzit, a jucat cu fratele meu, la fel și de Sougou am auzit. Știu că voi fi cel mai înalt jucător din campionat, ăsta e un avantaj deoarece pot marca cu capul.”, a declarat Andoulaye Ba, pentru PRO TV.

800.000 de euro este cota de transfer a lui Ba, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

1,97 m este înălțimea fundașului senegalez care a semnat cu Dinamo până în vara anului viitor.