Anamaria Prodan, reacție în scandalul momentului: “Să faci o telenovelă din această întâmplare e o răutate”

Agentul FIFA a urmărit din Emiratele Arabe Unite “cazul Marica” și felul cum a fost el reflectat de cei implicați și nu numai.

Anamaria Prodan a oferit o poziție în legătură cu cele întâmplate anul trecut și care au ieșit la iveală abia acum.

„Eu cred că în viața privată a cuiva nimeni nu are dreptul să se bage. Nimeni nu știe ce relația are această doamnă cu soțul sau dacă mai sunt împreună. În viața asta, nu pot să fiu de acord cu cei ce filmează în privat și dau pe post sau la ziare. Eu am trăit o astfel de experiență, care mi-a făcut, să spunem, între ghilimele, rău. Eu și prietenul meu am știut s-o gestionăm. La fel și familiile noastre” a declarat aceasta pentru Pro X.

Anamaria nu crede că imaginea lui Marica a fost cumva afectată de episodul în care a fost implicat.

“Ciprian trebuie să rămână un idol al femeilor. Acum trebuie să vorbim despre ce se întâmplă în România, ce se întâmplă cu economia, nu ce a făcut un om în intimitate. Nimeni nu are voie să arunce cu piatra.

Marica e un idol și un fotbalist care a făcut istorie. Să faci o telenovelă din această întâmplare e o răutate dusă la extrem. Noi, prietenii, știm când s-a întâmplat. Oamenii care citesc poate cred că a fost săptămâna trecută, dar a fost cu mult înainte”, a adăugat Anamaria Prodan.

Dezvaluirile spectaculoase ale Anamariei Prodan le puteți urmări în emisiunea Realitatea Sportivă, de la 18:30, pe Realitatea Plus!

Cei doi au și vorbit zilele acestea, iar agentul i-a oferit câteva sfaturi fostului fotbalist.

„L-am sfătuit să iasă și să spună «Care e treaba voastră? V-ați plictisit în carantină? Nu aveți subiecte? Eu sunt Marica și sunt numărul 1. Nu mă interesează ce crede lumea despre mine. Este doar problema mea și a familiei mele».

Ambele femei au copii și nu e drept ca acești copii să vadă ce face presa. E păcat că trăim într-o țară în care toată lumea poate face orice și poate călca în picioare demnitatea oamenilor. Este foarte urât”, a încheiat agentul FIFA.