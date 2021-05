Anamaria Prodan nu a uitat “trădarea” lui Dennis Man: “L-am tratat ca pe copilul meu!”

Anamaria Prodan nu poate trece uşor peste trădarea lui Dennis Man după ce a ratat implicarea în transferul spectaculos la Parma. Agentul de jucători susţine că fotbaliştii de la FCSB nu au rupt înţelegerile existente după scandalul cu Gigi Becali.

Anamaria Prodan şi Gigi Becali au avut schimburi de replici dure după scandalul transferului lui Dennis Man. Atunci, patronul FCSB a anunţat că niciun jucător al echipei sale nu va mai fi reprezentat de soţia lui Laurenţiu Reghecampf. Agentul de jucători susţine însă că realitatea este una diferită.

Soția lui Reghecampf susține că Iulian Cristea, Andrei Vlad, Ionuț Panțîru, Adrian Șut, Darius Olaru și Gabriel Simion sunt în continuare jucători pe care îi reprezintă oficial.

“Acolo (n.r: transfermarkt), toți proștii pot scoate și pot băga orice, nu este un reper. Nimeni nu a reziliat contractul cu mine. Nu mă mai interesează de acum încolo, nu mă mai implic cu sufletul. Cine vrea să semneze cu mine semnează, dacă am ofertă pentru ei îi transfer, dacă nu, chiar nu mă mai zbat ca până acum. Să stea legați de cine vor. Îmi canalizez atenția pe alte lucruri. Am compania mare în Dubai, am jucători locali foarte buni. Cine vrea să facă performanță, foarte bine. Cine nu, să fie sănătos. Nu mai stau să pățesc ce am pățit cu Man. Să îl cresc, să îl ajut, să îl tratez ca pe propriul meu copil, iar mai apoi să fie căcăcios și să mă trădeze, să dispară” – a declarat Anamaria Prodan pentru Playsport.

Conflictul dintre Anamaria Prodan şi Gigi Becali a degenerat după ce patronul FCSB l-a mandatat pe Giovanni Becali să intermedieze transferul lui Dennis Man la Parma.