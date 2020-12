Impresarul Anamaria Prodan (47 ani) a vorbit despre suferința prin care a trecut după ce a fost infectată cu COVID-19.

Finanțatoarea echipei Hermannstadt a dezvăluit că a trecut prin momente grele.

Acesta a spus că a urmat schema medicilor lui Gigi Becali și că a dat roade.

“A fost greu, cumplit. Astăzi mă simt mult mai bine, dar a fost cumplit. Nu mă așteptam ca pe mine să mă răpună ceva. Problemele cumplite sunt atunci când simți că nu poți să respiri, în momentul ăla intervine panica. Imediat după am fost la spital, mi-au verificat plămânii, apoi am stat frumos acasă liniștită, am făcut perfuzii cu toate vitaminele, am urmat schema asta pe care medicii lui Gigi Becali au făcut-o și care a dat roade pe fiecare pacient.”

“Astăzi sunt OK, pot să mă ridic, pot să merg. Crede-mă că am stat în pat cât n-am stat toată viața mea. Astăzi e a 9-a zi și abia acum pot să respir și să vorbesc cât de cât normal. Pentru mine a fost cumplit, nu am găsit încă doi pacienți care să aibă aceleași simptome. E incredibil” a declarat Anamaria Prodan pentru GSP.