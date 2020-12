Anamaria Prodan, dezvăluiri de senzație! Câți bani a făcut din fotbal și care a fost cel mai greu transfer de realizat

Agentul de fotbaliști, Anamaria Prodan, este una dintre cele mai cunoscute personalități al sportului “rege” din România, datorită transferurilor de răsunet din ultimii ani!

Impresarul care de curând a decis să se implice financiar la formația din Liga 1, Hermannstadt Sibiu, a vorbit despre mai multe lucruri din viața sa, mai exact despre profitul pe care i l-a adus fotbalul, dar și despre cel mai greu transfer pe care l-a intermediat de-a lungul anilor.

Anamaria Prodan a declarat că nu știe exact suma totală pe care a obținut-o din fotbal, dar mărturisește că și cheltuielile sunt pe măsură. Agentul consideră că datorită notorietății pe care a câștigat-o de-a lungul timpului a ajuns să prindă foarte multe contracte avantajoase.

“Am făcut mulți bani din fotbal, niciodată nu am socotit, dar am cheltuieli mari cu jucătorii, cu antrenorii. Am făcut mulți bani… milioane de euro. Obțin contracte bune pentru că sunt Anamaria Prodan Reghecampf, obțin contracte TV pentru că sunt cea mai bună. Exact cum ziceam, nu știe nimeni câți bani ai în cont, dar dacă lumea te cunoaște, ești bun”, a spus Anamaria Prodan, potrivit Kanal D.

Ulterior, impresarul a dezvăluit și care a fost cea mai grea mutare pe care a intermediat-o în cariera sa. Soția fostului antrenor de la FCSB, Laurențiu Reghecampf, consideră că transferul lui Nicolae Stanciu de la formația lui Gigi Becali la Anderlecht a fost cel mai dificil dintre toate.

“Cea mai dură negociere la care am participat a fost transferul lui Stanciu la Anderlecht, de ambele părți. Pentru că Gigi Becali cerea procentele, apoi suma. Negocierile au început de dimineață de la 10 și s-au terminat la 9 seara. Fără pauză!”, a mai spus Anamaria Prodan.

9.7 milioane de euro a fost suma de transfer a lui Nicolae Stanciu în anul 2016, de la FCSB la Anderlecht, devenind astfel cea mai scumpă mutare din istoria fotbalului românesc.