Ana Bogdan, eliminată de la Australian Open! Românca a pierdut în două seturi cu Danielle Collins

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan a fost eliminată de americanca Danielle Collins în două seturi, scor 3-6, 1-6.

Ana Bogdan a început meciul mai bine și a condus cu 2-0 în primul set, dar Collins a revenit și a egalat la rapid. Americanca în vârstă de 27 de ani reușit două break-uri și a câștigat primul set cu 6-3.

În al doilea set Ana Bogdan nu a reușit să țină ritmul cu Danielle Collins și a câștigat doar un game. Collins s-a impus cu 6-1.

Ana și Danielle s-au mai întâlnit o singură dată: în 2018 la Monterrey. Românca s-a impus cu 6-2, 6-4.

Cea mai bună performanță a româncei în vârstă de 28 ani, la Australian Open a fost atingerea turului trei, la ediția din 2018.

Tough day for Ana as she had to face a very tough opponent and a very loud crowd. Ana started off great at 3 all. But after that, it was all Collins. Danielle Collins defeated Ana Bogdan 6-3, 6-1.#AusOpen pic.twitter.com/4zU0s0LbCq

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) February 9, 2021