„Am renunțat la 150.000 de euro!” Ioan Andone a dezvăluit cum l-a îndepărtat Negoiță de la Dinamo

Ioan Andone a dezvăluit ce a discutat cu Ionuț Negoiță în momentul în care acesta l-a demis de la cârma echipei în februarie 2017.

Idolatrizat de fanii dinamoviști, Ioan Andone a fost mereu alături de clubul care l-a făcut mare atât ca jucător, cât și ca antrenor.

„Ando” a dezvăluit că în 2017 Negoiță a mers la el și i-a transmis că are un alt antrenor, care a putea să obțină rezultate mult mai bune decât ale lui. Deși mai avea de recuperat 150.000 de euro de la clubul din „Ștefan cel Mare”, Andone a renunțat la bani pentru binele clubului pe care îl iubește.

În locul său a fost adus Cosmin Contra, iar Dinamo a încheiat acel sezon pe locul trei în clasament.

„Aveam 150.000 de euro și am renunțat la ei. Eu, dacă plecam, şi am avut tendinţe de a pleca atunci când l-a dat pe Rotariu în ultima zi de transferuri… Am renunţat la 150.000. Mai venea Contra? Crezi că îmi dădea banii? Rămâneam antrenor dacă voiam.

A venit la mine: << am pe altcineva care cred că poate să facă, în momentul ăsta, mai mult ca tine>>. Eu, după ce câştig toate meciurile în Marbella, cantonament calumea…Păi lui Contra, de ce crezi că i-a mers echipa? Era echipă nepregătită? Uită-te la formaţiile pe care le făceam eu şi ce făcea el. Ce schimbări a adus el? O duceam şi eu cum a dus-o Contra, pe locul 3. Îmi pare rău că nu i-am luat banii. Dar nu mi-i dădea, rămâneam antrenor”, a declarat Ioan Andone, la Telekom Sport.