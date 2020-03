“Am jucat pe fals!” Dezvăluire incredibilă făcută, în direct! A îmbrăcat tricoul Rapidului si pe cel al FCSB-ului

“A fost bine. Am jucat și împotriva faimoasei echipei a lui Ionuț Chirilă, Dinamo, i-am bătut 2-1. N-am jucat mult în Divizia A, dar am lăsat urme. Lumea își aduce aminte demine, înseamnă că am făcut foarte multe în fobal. Când jucam în B, a sunat Mihai Stoica de la Oțelul Galați. Am crezut că e o glumă. Nu l-am crezut că e el. M-am întâlnit cu el apoi și m-am dus la Liga 1″, a adăugat Niță.