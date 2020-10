EXCLUSIV | Am aflat ce vrea Reghecampf: Revine sau nu la FCSB!

Demisia lui Laurențiu Reghecampf de la Al-Wasl a alimentat imediat imaginația fanilor FCSB că acesta ar putea reveni la FCSB, mai ales că este știută relația excelentă a tehnicianului cu finanțatorul roș-albaștrilor.

Lumea fotbalului a speculat mult în ultimele zile pe marginea revenirii lui Reghe la FCSB, după ce antrenorul a plecat de la Al-Wasl. Liber de contract, Reghe nici nu se gândește să revină în România pentru moment. „Nu vine! Este în discuții cu alții” – a declarat soția lui Reghecampf, agenta Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

În altă ordine de idei, Narcis Răducan, fost director sportiv la FCSB, este de părere că Reghecampf este singurul alături de care roș-albaștrii se pot bate la titlu.

„Eu am scris pe blogul meu despre posibila revenire a lui Reghecampf când am văzut configurația staff-ului de la FCSB. E singurul care poate să se înțeleagă cu Gigi Becali și să facă și performanță. Într-un astfel de top, Reghecampf e pe primul loc. El reușește foarte bine să facă asta. E greu să ții cont de cerințele patronului și să faci și performanță. E greu să te faci credibil în fața lotului cu argumente. Reghecampf se impune. Nu știu cum o face. Îl văd singurul care poate să ridice FCSB la un rang la care să se bată la campionat. Altfel nu are nicio șansă cu CFR Cluj și Craiova”, a spus Narcis Răducan, la Digi Sport.