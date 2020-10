Alibec și Lung jr. n-au fost deranjați de cutremurul devastator din Turcia

Denis Alibec (29 de ani) și Silviu Lung Jr. (31 de ani), colegi la Kayserispor, nu au resimțit cutremurul de 6,6 grade care a afectat astăzi Turcia.

Puternicul seism din marea Egee nu s-a resimțit și în Kayseri, oraș din centrul Turciei. Denis Alibec, transferat de curând în Superligă, încă descoperă împrejurimile. În momentul în care orașul Izmir era devastat de seism, Alibec făcea un tur călare pe cămilă prin regiunea istorică Cappadocia.

Nici Silviu Lung jr. n-a știut de cutremur. „Eu dormeam, nu l-am simțit. Nu știu dacă s-a simțit și în oraș. În regiunea mea nu s-a simțit, nu sunt oameni pe stradă. Suntem la 900 de km de zona respectivă. În zona Izmirului a fost o catastrofă.

Este o adevărată tragedie. Din ce am văzut au căzut blocuri, lumea este foarte speriată, din ce am văzut a fost un cutremur foarte puternic. Mie nu mi-e frică de cutremure pentru că am locuit în Japonia un an de zile și acolo am prins multe cutremure” – a spus Silviu Lung Jr., conform Antena Sport