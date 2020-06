Alibec și-a anunțat plecarea de la Astra! “Vreau să joc în cupele europene” | Mesajul pentru FCSB

Denis Alibec a fost ‘călăul’ FCSB și a recunoscut că a avut o miză personală împotriva ‘roș-albaștrilor’, după ce a fost înlăturat de către Gigi Becali. Atacantul a declarat că vrea să plece de la Astra Giurgiu la finalul sezonului, întrucât echipa nu poate juca în cupele europene.

Alibec a reușit două goluri și o pasă decisivă în Astra – FCSB 3-2. Bucureștenii au condus cu 2-0.

Astra Giurgiu a urcat pe locul trei în play-off-ul Ligii 1.

“Sincer, la 2-0 nu mă mai așteptam să revenim, dar am arătat ca o familie. A fost important că am avut un impuls la pauză din partea lui Mister, am arătat că suntem o echipă mare și am revenit de la 2-0. Ne-a certat un pic (n.a. – Bogdan Andone), cum fac toți.

Am făcut o partidă mare, cred că merităm și noi un bonus (n.a. – din partea patronului). Cred că e cea mai bună repriză a Stelei (n.a. – FCSB) din acest campionat, nu știam pe unde să mai alergăm. Dar știam că o să cadă fizic și s-a văzut lucrul acesta.

M-au înjurat în ultimul meci (n.a. – fanii FCSB), că am jucat acolo și am dat gol contra Stelei (n.a. – FCSB). Când eram acolo, mă aplaudau, mă iubeau… după, să înjuri un jucător e lipsă de fair-play și de omenie. Nu am vrut eu să plec de acolo! Am fost dat afară! Nu știu dacă aș mai fi rămas, pentru că deja se strânseseră multe.

Important este că mi-am revenit și mi-am relansat cariera aici. Este o dezamăgire pentru noi că nu putem să jucăm în Europa, cu așa echipă bună. Probabil că voi pleca, pentru că vreau să joc în cupele europene și cred că mai am multe de spus pentru fotbal“, a spus Denis Alibec la finalul partidei.

Denis Alibec (29 de ani) a reușit 13 goluri și 11 pase decisive în acest sezon pentru Astra. A jucat la FCSB între 2017 și 2018.

1,4 milioane de euro este cota de piață a atacantului, potrivit Transfermarkt.