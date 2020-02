Astra Giurgiu a început anul cu o înfrângere în Liga 1, 0-2 în deplasare cu Dinamo București. Denis Alibec a fost extrem de dur la finalul partidei și a trimis ‘săgeți’ către arbitri, coechipieri și patronul Ioan Niculae.

În Ștefan cel Mare, în fața a aproximativ 4.000 de spectatori, Perovic (65′ – penalty) și Ricardo Grigore (73′) au înscris pentru Dinamo.

„În primul rând, nu am avut atitudine în joc, am jucat parcă cu frică de Dinamo. Având în vedere că i-am bătut pe unde i-am prins, azi am jucat ca şi cum am fi jucat cu Real Madrid, am greşit toate pasele. Eu nici nu am ajuns la poartă ca să am șansa să marchez. Au lipsit şi Budescu şi Răduţ, am suferit mult la mijlocul terenului. Fabbrini le-a făcut tot jocul lor.

Arbitrul, aţi văzut şi dumneavoastră! Perovic dă mingea pe lângă Dima, mai face doi paşi şi cade, dă fault. Fabbrini intră în Crepulja şi dă penalty. La noi, de două ori mi-a pus-o pe gleznă, nici măcar galben. Probabil sunt jocuri făcute să intre şi Dinamo în play-off. Nu ai cum, ca arbitru de Champions League cum se consideră domnul Haţegan, să nu vezi nişte lucruri foarte simple. Le-am văzut şi eu din jumătatea adversă.

Nu am refuzat eu oferta, nu am fost lăsat să plec. Eu am vrut să plec. Am discutat cu domnul Niculae şi am căzut de comun acord să rămân până în vară, să ne batem la campionat. Am vorbit şi cu cei de la naţională şi mi-au spus că dacă voi continua aşa, voi fi convocat. Depinde doar de mine să fiu acolo„, a spus Denis Alibec la finalul partidei.

