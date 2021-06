Alexandru Pelici, după ce a dus-o pe CS Mioveni în Liga I: “Meritul este al jucătorilor, un grup extraordinar”

CS Mioveni a câştigat barajul cu FC Hermannstadt de menţinere/promovare în Liga I.

În manşa retur a barajului, echipa argeșeană s-a impus cu scorul de 2-1, revenind de la 0-1. În tur, scorul a fost 0-0.

Antrenorul Alexandru Pelici a declarat că performanța se datorează grupului de jucători.

”E important că am realizat un lucru care nu a fost ușor. Am venit de unde am venit, nu ne dădea nimeni nicio șansă nici să intrăm în play-off. Meritul este al jucătorilor, un grup extraordinar.

Nu stau să mă gândesc, mulțumesc celor care mă apreciază. Din asta trăiesc, din asta trăiește familia mea. Încerc să fac treabă peste tot pe unde merg”, a declarat Alexandru Pelici.