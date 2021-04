Alexandru Păun rămâne cu picioarele pe pământ după victoria cu Academica: “Să o luăm pas cu pas!”

Alexandru Păun, jucătorul CFR-ului rămâne cu picioarele pe pământ după victoria la scor cu Academica Clinceni.

CFR Cluj a învins Academica Clinceni, cu scorul de 3-0, în prima etapă din play-off-ul Ligii 1!

Golurile ardelenilor au fost marcate de Alexandru Păun (minutul 53), Ciprian Deac (minutul 56) și Gabriel Debeljuh (minutul 90+1).

Alexandru Păun, marcatorul primului gol al partidei dintre CFR Cluj și Academica Clinceni este bucuros pentru reușită și spune că fiecare meci trebuie luat în parte și tratat cu seriozitate.

“Mă bucur că am reușit să marchez dar mai bucuros sunt că am reușit să câștigăm, era timpul să mai ajut și eu echipa cu un gol pentru că nu am mai marcat din acțiune de foarte mult timp.

Mai este foarte mult de jucat de abia este primul meci, trebuie să o luăm pas cu pas întotdeauna ne gândim la ceea ce facem noi pe teren și important este să câștigăm cât mai multe meciuri și vom vedea al final unde vom fi. Dacă am reușit în repriza a doua să marcăm trei goluri și în prima repriză am avut multe ocazii de a marca și aducem foart bine mingea acolo în careu și nu găsim soluția, trebuie să fim mai atenți pe viitor. Cu siguranță în alte meciuri nu vom avea atât de multe ocazii și să marcăm din mai puține ocazii să fim mai eficienți în fața porții.

E bine că am început cu dreptul acest play-off dar mai sunt nouă meciuri și ne așteaptă un meci dificil la Sepsi și după vom vedea ce va fi.” a declarat Alexandru Păun după meciul din Gruia pentru Digi Sport.