Alexa iese la atac: ”M-a deranjat mult declarația lui Angelescu! O avea ceva personal cu mine!”

Dan Alexa a ieșit la atac după plecarea de la Rapid.

”Chirurgul” a fost adus înaintea play-off-ului din Liga a 2-a pentru a îi promova pe giuleșteni pe prima scenă a fotbalului românesc, însă Rapid a obținut o singură victorie în cele 5 partide disputate cu Alexa pe bancă.

După ce a plecat de la Rapid, Alexa a ieșit la atac și l-a pus la zid pe Victor Angelescu, acționarul principal al formației din Giulești.

”M-a deranjat foarte mult declarația lui Victor Angelescu, că «nu contează CV-ul și că nu joacă trecutul». Două dintre promovările mele au venit atunci când am antrenat mininum 30 de meciuri. Promovările mele au venit atunci când am antrenat mai mult timp. Nu am promovat acum, dar nu vreau nici să apară răutăți. Mă așteptam să gândească altfel Angelescu. N-a fost corectă acea declarație.

Făcusem foaia asta exact cu promovările mele. Mi-a zis Angelescu că nu contează CV-ul. Sunt exact promovările mele cu diferențele de puncte. Vreau să vorbesc despre toate. M-a râcâit rău de tot, de asta am și vrut să vorbesc. Respect omul care mi-a dat bani, dar nu poți să-ți bați joc de munca mea și să mă scoți într-o imagine proastă. O avea ceva personal cu mine.” a declarat Alexa pentru Gazetă.