Alexa a dat cărțile pe față! Care este adevăratul motiv pentru care a refuzat să antreneze FCSB

Dan Alexa a recunoscut care este adevăratul motiv pentru care a refuzat să antreneze FCSB.

Tehnicianul de 40 de ani a fost numit luna aceasta noul antrenor al Rapidului, după ce conducerea giuleștenilor a fost nemulțumită de rezultatele lui Daniel Pancu.

Înainte ca Bogdan Argeș Vintilă să devină noul antrenor al FCSB-ului, Dan Alexa a fost propunerea Aneimaria Prodan pentru Gigi Becali.

”Chirurgul” a refuzat posibilitatea de a antrena vicecampioana, iar motivul nu l-a ținut secret: fostul dinamovist nu a fost de acord să lucreze cu MM Stoica.

”Asta a fost una dintre condiții (n.r. să nu lucreze cu Mihai Stoica), atunci. Dar nu plângeam, să stea liniștit. Suntem profesioniști, ne vedem de meseria noastră, important e să respecți clubul unde ai fost, să nu vorbești urât. Asta contează cel mai mult, să arăți respect față de oamnii cu care ai lucrat.

O perioadă foarte bună am avut la Dinamo, în 2004 am luat eventul, am fost un jucător foarte iubit de galerie, aduceți-vă aminte în 2006, când m-au așteptat la aeroport. Dar am avut niște clinciuri cu cei din galerie și totul s-a rupt. Am fost genul de jucător care nu a tăcut, le-am spus în față și în presă, am devenit o persoană non-grata pentru galeria celor de la Dinamo. Nu am ținut capul plecat, pentru că am considerat că atunci când am dreptate, vorbesc. Când am devenit antrenor, i-am bătut cam peste tot. Am patru victorii împotriva lui Dinamo ca antrenor” a declarat Dan Alexa pentru ProSport.