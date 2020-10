Aleix Garcia îşi pregăteşte debutul! Conducerea a anunţat când îl vor vedea dinamoviştii

Aleix Garcia, cel mai răsunător transfer reuşit de noua conducere de la Dinamo, se pregăteşte pentru debutul în tricoul alb-roşu. Directorul sportiv Rufo Collado a anunţat când îl vor putea vedea la lucru fanii.

Spaniolul transferat de la Manchester City a semnat cu o oră înainte de închiderea perioadei de transferuri. Garcia ar putea bifa primele minute în tricoul lui Dinamo chiar la derby-ul cu Universitatea Craiova din runda următoare a Ligii 1.

„Aleix este un jucător bun care vine, care va intra treptat, pentru a se acomoda. Are zile de antrenament şi vom vedea dacă îl vom putea folosi la meciul viitor. Este un jucător diferit, dar aşa cum este şi Borja Valle… Sunt jucători diferiţi cu altă calitate şi dificil de găsit. Ei trebuie trataţi la fel ca orice alt jucător. Pentru mine, şi Sorescu, şi Fabbrini, Grigore, Puljic, oricare altul este la fel de important. Ei probabil că au o trecere mai mare în media, însă nivelul uman este cel mai important şi s-a integrat bine în vestiar, iar în curând ne vom putea bucura de el”, a declarat Ruffo Collado pentru Telekom Sport.

Garcia a parafat înţelegerea cu Dinamo în ultimul moment, iar oficialii îl consideră o adevărată declaraţie pentru intenţiile lor cu echipa din Ştefan cel Mare.

„Fără îndoială că este un jucător diferit, special. Noi am supraviețuit datorită suporterilor noștri, dacă nu ar fi fost ei, efortul pe care l-au făcut ei, clubul nu ar exista astăzi. Și am vrut să le demostrăm că suntem aici pentru ei și meritau un efort pentru un jucător diferit și să punem cireașa pe tort. Garcia a fost un jucător pentru care ne-am luptat cu multe cluburi din Europa dar, din fericire, pe la ora 11 noaptea, cu o oră înainte să se închidă piața transferurilor, am reușit ca Aleix să vină aici”, spunea Ruffo Collado pentru Pro Sport.

Villarreal, Manchester City, Girona şi Mouscron sunt echipele la care Aleix Garcia a evoluat până acum în carieră.