Ai vaccin, intri pe stadion! Planul oficialilor din Italia

Suporterii italieni ar putea reveni pe stadioane mai repede decât se aşteptau! Oficialii pun însă o condiţie absolut necesară.

Preşedintele Ligii italiene de fotbal a propus Guvernului un plan pentru redeschiderea stadioanelor. Paolo Dal Pino cere executivului ca fanii să fie primiţi din nou pe stadioane, cu condiţia ca aceştia să îşi facă vaccinul anti Covid-19.

“Cred că am putea să fim capabili să permitem accesul cetățenilor vaccinați în stadioane. Am prezentat Guvernului un plan de 300 de pagini despre cum putem să-i primim pe fani înapoi pe arene în siguranță, cu o capacitate redusă cu 20-30 la sută. Nu am primit niciun răspuns, nici măcar un telefon. Așa că sper ca măcar cei vaccinați să poată intra” – a spus Paolo Dal Pino, potrivit Rai 1.

Italia a fost una dintre ţările europene cele mai afectate de pandemia de coronavirus, alături de Spania. Accesul fanilor la evenimentele sportive a fost interzis începând din luna martie.

În luna septembrie, ministrul sportului din Peninsulă, Vincenzo Spadafora, a propus ca fanii să poată avea din nou acces la evenimentele sportive în aer liber, limita fiind de 1.000 de persoane.