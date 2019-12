Gigi Becali a spus că vrea să-l transfere pe Nistor la FCSB. Conducerea dinamovistă s-a grăbit să dea asigurări că mijlocașul nu va ajunge în curtea roș-albaștrilor.

Câinii sunt siguri că Nistor nu va pleca la FCSB, deși n-ar fi primul jucător care ar ajunge la rivali, ultimul caz fiind cel al lui Gnohere.

Directorul sportiv Ionel Dănciulescu a precizat că Nistor nu va pleca decât la o echipă din străinătate.

„Nistor a plecat…în vacanţă. Moşu’ de la Palat vorbeşte multe, Nistor mai are un an şi jumătate de contract. Nici el nu-şi doreşte să plece la FCSB, am vorbit cu el. Va pleca dacă va fi o ofertă bună de afară. Eu nu-l văd pe Nistor ducându-se la FCSB„, a declarat Dănciulescu.