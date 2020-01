Simona Halep joacă în turul al doilea la Australian Open contra lui Harriet Dart (173 WTA), sportivă care vine din calificări.

Halep este, evident, mare favorită. Adversara ei vorbește cu respect deosebit pentru Simo, însă strecoară și o atenționare. Chiar dacă nu a jucat contra lui Halep până acum, nu-i lipsesc duelurile tari – chiar dacă pierdute – cu alte nume mari din circuitul feminin, cum ar fi Ashleigh Barty.

”Cred că am avut de învățat din multe ocazii în care am jucat cu sportive mari pe terenuri uriașe. Am învățat din asemenea experiențe și sper să mă ajute să fac un meci excelent cu Halep.

Este una dintre jucătoarele pe care le urmăresc cu atenție. Este incredibil ce mișcare are pe teren și există un motiv pentru care este câștigătoare de Grand Slam-uri”, a spus Dart.

Adversara Simonei e pentru prima dată în turul al doilea la AO. Și anul trecut s-a calificat în primul tur, dar a fost eliminată fără drept de apel de Șarapova, 6-0, 6-0.