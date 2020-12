Adrian Mutu, favorit să devină viitorul antrenor al CFR-ului: “Din ce am auzit eu, cred că el va veni!”

Conducerea lui CFR Cluj a anunțat în cursul zilei de ieri despărțirea pe cale amiabilă de antrenorul echipei din ultimele sezoane, Dan Petrescu, iar acum sunt în căutare de înlocuitor!

După ce s-au vehiculat numele lui Marius Șumudică, Laurențiu Reghemcapf sau Adrian Mutu, patronul echipei, Neluțu Varga, va trebui să îi găsească repede un înlocuitor lui Dan Petrescu, deoarece campioana României în exercițiu va avea un duel foarte important în Europa League, contra lui ȚSKA Sofia.

Fostul fotbalist român, Basarab Panduru (50 de ani), a vorbit despre situația de la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu, și este de părere că în cazul în care ardelenii nu vor câștiga campionatul anul acesta, va fi doar vina conducerii. Panduru consideră că ardelenii au nevoie de un tehnician capabil, care să aibă rezultate încă de la început.

”Unul care să câştige campionatul, pentru că dacă nu vor câştiga campionatul, ei (n.r oficialii CFR-ului) sunt de vină. Dan Petrescu ţi-a băgat în buzunare 40 de milioane. Tu trebuie să aduci un antrenor care îţi poate aduce o sumă de bani la fel de importantă!” a spus Basarab Panduru pentru Telekom Sport.

Ulterior, Panduru a mărturisit și cine crede că va fi numit ca antrenor principal al clujenilor.

“Ce cred eu personal, este că Mutu va fi antrenor la CFR. Acesta este feeling-ul meu. Dar, atenţie! Este antrenorul de la U21, a zis că nu mai pleacă decât la Fiorentina, deci am nişte semne de întrebare. Din ce am citit, din ce am auzit, acesta este feeling-ul meu.”a mai declarat fostul jucător al Stelei.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a ținut ieri să demonteze toate speculațiile în ceea ce privește plecarea lui Adrian Mutu de pe banca naționalei de tineret a României și a precizat că înțelegerea cu “Briliantul” a fost prelungită automat după calificarea la turneul final din 2021.

”Directorul tehnic al FRF a discutat cu Adrian Mutu astăzi, iar el a infirmat că a fost contactat pentru o astfel de propunere. Contractul său a fost prelungit după obţinerea calificării, deci el este selecţionerul naţionalei U21 a României!” ,a mărturisit Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă.