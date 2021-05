Adrian Mutu, așteptat de Adrian Mititelu să dea răspunsul final: “Fiți convinși că nu o să rămânem fără antrenor!”

Fostul selecționer al echipei naționale de tineret a României, Adrian Mutu, este așteptat să își dea acordul în ceea ce privește preluarea băncii tehnice a celor de la FC U Craiova 1948!

Adrian Mititelu a revenit în Liga 1 după zece ani de pauză cu o dorință imensă de rezultate, iar patronul oltenilor vrea să redevină o forță chiar din următorul sezon. Pentru asta, FC U Craiova l-a adus pe Marcel Pușcaș, pe postul de director general, a bifat deja și primele două transferuri, dar și-l dorește foarte mult și pe Adrian Mutu, considerat de “lei” drept cel mai potrivit antrenor în momentul de față.

Deși au apărut zvonuri că “Briliantul” ar fi semnat deja cu Craiova, Marcel Pușcaș a oferit ultimele informații legate de acest aspect. Oficialul oltenilor a dezvăluit că Adrian Mutu este prioritatea numărul unu pentru club și este așteptat să dea un răspuns final în cel mai scurt timp. În caz contrar, Adrian Mititelu se va orienta rapid spre alte nume de tehnicieni.

“Așteptăm ca discuțiile cu Adrian Mutu să se finalizeze. A fost prima opțiune, eu n-am participat la aceste negocieri, pentru că ele au fost făcute deja, până ieri. Așteptăm să își dea acordul. În caz contrar, n-o să stăm în loc. Există și alte variante. E adevărat, Mutu este o primă opțiune, dar fiți convinși că nu o să rămânem fără antrenor.

Nu cred că nu sunt doritori. M-aș bucura să vină Adrian, e un băiat serios, a fost un mare fotbalist, a făcut o treabă bună la U21, are și o experiență de antrenorat. Și pentru el ar fi o șansă, nu doar pentru noi. Până la urmă, el decide, nu noi. În caz contrar, o să găsim o altă variantă. Eu sper să vină. Întotdeauna există un plan B, chiar C și D“, a declarat Marcel Pușcaș, potrivit Look Sport.

Potrivit ultimelor informații, Adrian Mutu ar urma să încaseze nu mai puțin de 14.000 de euro lunar din partea celor de la FC U Craiova, adică aproximativ 168.000 de euro pe an. În cazul în care va accepta oferta lui Adrian Mititelu, “Briliantul” ar deveni unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din Liga 1.