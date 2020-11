Adrian Mititelu Jr povesteşte cum a decurs arestarea tatălui: ,,S-a dorit să fie văzut cu cătuşele la mână”

Adrian Mititelu Jr. a rememorat scena în care tatăl său a fost arestat, după ce a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare.

Acesta a fost condamnat la închisoare în cazul dosarului transferului Mihai Costea de la Craiova la Steaua.

Fiul lui Mititelu spune că discută mereu cu tatăl său, care acum se află în spatele gratiilor. Acesta se ocupă acum de echipa din Craiova şi spune că nu este străin de a coordona afacerile familiei şi clubul de fotbal.

„Mama este bine. Familia o să fie puternică, o să depășim această situație. Cu siguranță și el (n.r. Adrian Mititelu) o să fie bine acolo unde este, o să iasă mai puternic. O să iasă mai puternic și o să depășească această situație. Am vorbit zilnic cu el. Este un șoc în primele zile atunci când ești într-o celulă de 4 metri pătrați. Este bine în acest moment, își urmează tratamentul… este bine.

Întotdeauna am fost alături de tatăl meu, am fost aproape de el, de afacerile lui. După ce am terminat-o cu fotbalul am fost alături de el, nu sunt străin de a coordona afacerile și clubul de fotbal”, a spus Mititelu Jr. pentru ProSport.

Adrian Mititelu Jr. spune că s-a dorit ca tatăl lui să fie văzut cu cătuşele puse la mână, deşi ar fi avut timp 24 de ore să se prezinte singur în faţa poliţiştilor.

,,Nu am fost anunțați înainte că vor veni să îl ridice. Un deținut are timp 24 de ore ca să se prezinte. Dar s-a dorit să fie văzut cu cătușele la mână. După ce s-a creat acel tam-tam mi s-a deschis și un dosar penal.

Tatăl meu nu are nicio relație cu ultrașii Craiovei. Acei oameni sunt membrii din familia mea. S-a zis că erau interlopi, dar 2-3 erau prieteni apropiați, iar restul membrii familiei mele. Este aberant! Poate s-a întrecut măsura, dar nu s-a ajuns la fapte de violență”, a mai punctat fiul lui Mititelu, potrivit sursei citate.