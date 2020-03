Adio, dar rămân cu tine! Rapid nu îi poate rezilia contractul lui Pancu

Daniel Pancu a fost înlocuit de Dan Alexa pe banca Rapidului, însă giuleștenii nu i-au reziliat contractul lui ”Pancone”.

Conducerea formației din Giulești a decis că este nevoie de un nou antrenor, după eșecul cu CSM Reșița, scor 0-1, pe teren propriu.

Dan Alexa a fost prezentat la Rapid, însă giuleștenii s-au lovit de o nouă problemă. Contractul lui Pancu nu a fost reziliat nici până în acest moment, a anunțat Victor Angelescu, acționarul principal al clubului din Capitală.

”Nu am reușit să reziliem. Negociem… Aș vrea să fac o mică precizare pentru că am văzut că au apărut nici dezinformări în legătură cu o clauză de reziliere. Nu există nicio clauză de reziliere în contractul lui Daniel Pancu. E vorba de contractul pe care el îl are în continuare. A apărut contractul lui în presă. Nu vreau să intru în detalii, dar el a cerut o mare parte din contractul lui. Mie nu mi se pare normal. Dacă noi îi plătim salariul pe încă doi ani și jumătate și el în trei luni ajunge la o echipă, atunci mi se pare normal ca acea echipă să îl plătească.

Noi i-am propus să rămână la club și să respectăm contractul și să plătim o sumă importantă pentru Liga 2. Nu i-am spus lui Pancu că îl dăm afară. I-am spus că vrem să facem o schimbare pe banca tehnică și i-am propus dacă vrea să rămână alături de noi. Am zis să îl plătim până își găsește un angajament. Mie nu mi se pare normal să îi plătim doi ani jumătate în avans pentru munca pe care nu o prestează? Noi vrem să îl ținem într-o funcție importantă și să-l plătim până își găsește un angajament” a declarat Victor Angelescu pentru ProSport.

Rapid se află pe locul 6 în liga secundă, cu 37 de puncte. În 2020, formația din Giulești a înregistrat două remize albe, cu Turris și Poli Timișoara, și o înfrângere, cu CSM Reșița.