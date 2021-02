VIDEO | Adi Popa râde de FCSB: ”De ce e surpriză?”

Adi Popa a oferit prima reacție după victoria cu FCSB.

Ilfovenii au câștigat la limită duelul de pe Arena Națională, scor 1-0. Fundașul Jutric a marcat golul victoriei pentru Clinceni, cu o lovitură de cap.

Fostul jucător al roș-albaștrilor nu consideră că victoria echipei sale este o surpriză.

“De ce e surpriză? Ne aflăm pe locul al cincilea, eram acolo sus. Am venit să jucăm fotbal, am luat trei puncte. Era echipa mai valoroasă, cu un buget mai mare, dar fotbalul e cu mingea rotundă, e 11 la 11. Prin disciplină, dăruire, atitudine şi toate cele, am reuşit să luăm trei puncte.

Eu sunt acelaşi jucător la orice echipă aş evolua. Eu mereu dau 100%. Nu a fost un meci special. Am obţinut opt trofee la clubul ăsta, de ce să fie special meciul ăsta?” a spus ”Motoreta” la finalul meciului.

Rezumatul meciului: