Adi Popa, detalii despre situația dificilă prin care trece MM Stoica: “Se consumă foarte mult”

Mijlocașul care s-a despărțit de FCSB la sfârșitul lunii trecute își punea baza în directorul sportiv atunci când a avut probleme cu Gigi Becali.

În această primăvară, Adi Popa a fost trimis în șomaj tehnic și a a amenințat clubul cu un proces pentru recuprarea banilor. Jucătorul a crezut că MM va interveni pentru el, lucru care nu s-a întâmplat. Iar Popică a explicat și motivul.

„Am avut discuții și cu Mihai Stoica în ultima perioadă, dar mi-a spus să vorbesc cu patronul. Patronul a decis totul, ce a ținut de Mihai Stoica, informațiile despre antrenament și cantonament, a fost totul în ordine.

Implicarea patronului este mult mai mare acum, față de prima mea perioadă la FCSB. Mihai Stoica are și acele probleme personale, cu fiica lui, care îl consuma mult, și nu se mai implică atât de mult”, a declarat fostul fotbalist al roș-albaștrilor.

Popa se întorsese la FCSB în acest sezon după doi ani și jumătate în care a evouat pentru Reading, Al Tawoon, și Ludogoreț. Dar aventura nu a fost nici pe departe cea la care s-a așteptat.

„Nu aș vrea să mai joc în România, după ultimele experiențe. Chiar mi-au spus anumite persoane din club: bă, nu veni, uite ce s-a întâmplat cu Cristi Tănase, cu Rusescu. Dar eu am fost gică-contra, am zis că nu, eu dacă îmi fac treaba, nu am cum să nu joc”, a completat fotbalistul de 31 de ani.