Adi Popa a debutat la FC Voluntari: “Nu am ritm. Am dat cât am putut”

„Motoreta” Adi Popa a revenit pe teren și a evoluat 77 de minute în meciul echipei sale FC Voluntari, pierdut acasă, în fața Viitorului.

La finalul jocului, Popa a spus că nu este la cel mai înalt nivel al său.

“Am revenit vara trecută. M-am simțit ok, a fost o pauză foarte lungă de când nu am jucat. Am dat cât am putut din punct de vedere fizic. Consider că sunt la un nivel optim, mai am nevoie de câteva meciuri de readaptare la ritmul de meci, pentru că acesta îmi lipsește” a spus Adi Popa.

Fostul jucător al FCSB-ului crede că Voluntariul a jucat bine deși a pierdut.

„Consider că am arătat o față frumoasă. Știu că poate suna ciudat, după 2-0, dar cred că un meci nul era echitabil, dat fiind cum au marcat ei pe o greșeală copilărească și acea fază din final, unde nu știu dacă a fost sau nu henț. E 2-0, ei se bucură și noi trebuie să ne gândim la meciul următor. Obiectivul e evitarea retrogradării. Nu evitarea, ci să nu mai existe emoțiile de anul trecut. Suntem pe un drum bun, avem un joc consistent, avem ocazii. Urmează un meci foarte greu cu CFR. Nu mai contează ce a fost, contează ce va fi, la fel și în cariera mea”, a mai declarat Popa, după meciul cu FC Viitorul.