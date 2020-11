Acționarul CFR-ului, dezamăgit după eșecul de la Roma: “Nu am crezut că putem lua atâtea goluri”

Ștefan Gadola, acționarul de la CFR Cluj a vorbit despre eșecul usturător suferit de campioana României la Roma.

CFR Cluj a fost învinsă de AS Roma, cu 5-0, pe Olimpico, în cel de-al treilea meci al Grupei A din UEFA Europa League.

Acționarul minoritar Ștefan Gadola nu se aștepta la o înfrângere așa de dură. Acesta nu a crezut că echipa încasa atâtea goluri.

„E un pic trist, nu voiam un scor dintr-ăsta, deși era undeva prin imaginația mea. Nu am crezut că putem lua atât de multe goluri. Realitatea a arătat că nu am avut apărare și un Bălgrădean mai puțin inspirat, spun eu așa. Mi s-a părut un pic neinspirat, dar se întâmplă. Am luat destul de ușor golurile.” a declarat Gadola pentru GSP.

“Din punctul meu de vedere am avut și penalty, dar nu sunt eu mare specialist. Păcat. Poate la 3-1 era mai frumos meciul, un scor mai digerabil. Dacă intra mingea lui Hoban, iar era altceva” a spus Gadola pentru sursa citată.

Ștefan Gadola a vorbit și despre nemulțumirile “Bursucului” din ultima perioadă.

„În mare parte sunt la curent, dar nu știu toate amănuntele, toate culisele. Nici nu vreau să intru în toate. Sunt acționar și mă interesează lucrurile mari. E dorință lui Dan de a avea un lot foarte bun și numeros. Pentru mine e un antrenor extraordinar, poate cel mai harnic pe care l-am văzut. Sigur, și noi îi putem oferi ceea ce putem. Există pretenții, e normal. Am avut și alți antrenori care doreau, dar au înțeles ce se poate.”

“Vă zic un punct de vedere al unui acționar minoritar. Avem un lot bogat, dar din păcate sunt multe accidentări. Apărarea a fost varză astăzi. Cu Vinicius acolo nu luam atâtea goluri. Se vede foarte clar, am luat goluri ușoare. Undeva există ceva în neregulă. E o apărare defectă care trebuie să vedem cum s-ar putea rezolva” a spus Ștefan Gadola pentru aceeași sursă.