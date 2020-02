Gigi Becali a pus ochii pe ”perla” unei rivale din campionat.

Patronul FCSB vrea să îl transfere la echipa sa pe Octavian Popescu, un mijlocaș al Craiovei în vârstă de 17 ani.

Tânărul jucător este considerat un fotbalist de mare viitor, iar Becali nu vrea să rateze această oportunitate.

Laura Popescu, mama jucătorului, a confirmat că finanțatorul roș-albaștrilor este dorit de vicecampioana României: ”Da, este dorit de FCSB, dar nu ştiu ce va fi pentru că el are contract cu Universitatea Craiova până în vară. El este impresariat de domnul Giovanni Becali şi dânsul ştie mai bine ce se întâmplă” a declarat mama fotbalistului, Laura Popescu, potrivit Fanatik.

Octavian este impresariat de Giovanni Becali, vărul patronului vicecampioanei, și mai are contract cu oltenii până în vara acestui an.

Întrebat despre posibilitatea unui transfer la FCSB, tânărul jucător nu a oferit detalii.

”Eu mai am contract până în vară cu Universitatea Craiova, mă antrenez aici, nu pot să ştiu ce va fi.

Am văzut ce a apărut că mă vrea FCSB, dar nu pot să vorbesc de acest subiect. Este adevărat că am semnat recent cu firma domnului Giovanni Becali, dar eu acum sunt sub contract cu U Craiova” a declarat tânărul fotbalist, potrivit sursei citate.