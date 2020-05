A existat un conflict între Contra și Ionuț Radu?! „Sunt multe de spus despre asta”

Ionuț Radu vorbit despre relația pe care a avut-o cu selecționerul Cosmin Contra în perioada în care acesta s-a aflat pe banca primei reprezentative, însă s-a ferit să ofere prea multe detalii.

Deși nu a vrut să o spună direct, Radu a lăsat să se înțeleagă faptul că relația dintre el și fostul selecționer a fost una tensionată.

Cât timp s-a aflat pe banca naționalei României, Contra nu l-a convocat niciodată pe Radu, deși acesta este jucătorul român cel mai bine cotat.

„Sunt multe de spus despre asta. Pentru binele meu și al domnului Contra prefer să nu vorbesc despre acest lucru, dar nu a fost niciun conflict, nu a fost nimic.

Pentru binele meu și al domnului Contra, prefer să nu discut despre acest subiect, pentru că nu este ok. Nu știu dacă pot fi un lider și la echipa mare, nu am cum să răspund la întrebarea asta pentru că nu prea am fost pe acolo”, a spus Radu, pentru Digi Sport.