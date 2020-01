Gică Craioveanu și-a anunțat demisia. Președinte de imagine la Universitatea, fostul atacant era dezamăgit că avea un rol decorativ.

Craioveanu era nemulțumit de faptul că nu era implicat mai mult în activitatea clubului. În plus, Craioveanu a foost un partizan al lui Victor Pițurcă și i-a criticat pe șefi că nu au dat curs solicitărilor sale.

„Vreau să mă retrag pentru că am impresia că nu sunt pus în valoarea așa cum trebuie. Nu vreau să fiu obositor!

Am avut contract doar în primul an. În rest, nu. De la Getafe am fost dat afară acum doi ani pentru că veneam prea des la Craiova.

Nu mi s-a cerut sfatul de multe ori. Nu mă întreba nimeni nimic. Ce să fac? Să ocup un post degeaba? Sunt alți foști jucători care au o imagine mai bună.

M-a dezamăgit și faptul că Pițurcă a fost dată afară. Era antrenorul ideal pentru a lupta la titlu.

Avea nevoie de jucători și nu i s-au adus. Sunt mute lucruri pe care le-a cerut. Cred că el a renunțat când a văzut că nu mai are șanse. Voia să se bată la titlu, dar a văzut că nu are ajutor.

De ce nu l-au luat pe Nistor când încă era Pițurcă antrenor? La Craiova toți vrem campionatul. Cu puțin efort, cred că se putea lua campionatul. Dacă vrei campionatul trebuie să faci investiții”, a declarat Gică Craioveanu.