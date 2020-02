Speranțele lui Dinamo la play-off-ul Ligii 1 au crescut după victoria cu Astra Giurgiu, scor 2-0. Ricardo Grigore, unul dintre marcatori, a declarat că echipa este mai organizată după pauza de iarnă, iar plecarea căpitanului Dan Nistor nu s-a simțit.

În Ștefan cel Mare, în fața a aproximativ 4.000 de spectatori, Perovic (65′ – penalty) și Ricardo Grigore (73′) au înscris pentru Dinamo.

„Ne-am pregătit bine în cantonament și ne-am așteptat să le punem mari probleme. Mă bucur foarte mult că am câștigat acest prim meci, era foarte important și ne dă în continuare speranțe la play-off. Am lucrat mai mult pe partea de organizare, am vrut să nu mai primim goluri pe contraatac. Cred că am fost foarte eficienți în careu. Diego a scos un penalty foarte bun, i-am spus înainte de repriza a doua să forțeze acolo, pentru că erau irascibili în careu.

În sfârșit, mă bucur că mi se acordă șanse pe acest post (n.a. – fundaș central), acesta este postul meu. La gol, am vorbit cu Mihai (Popescu) să mă duc în fața lui și să atac spațiul acela. Mă bucur că a ieșit bine pentru noi.

Avem o energie în plus. Avem nevoie de suporteri, îi așteptăm și la meciul cu Voluntari. Cum au strigat și ei, împreună salvăm Dinamo și vom fi acolo sus. Trebuie să credem până la capăt în această șansă. Chiar dacă nu vom intra în play-off, trebuie să luptăm până la capăt. Suporterii iubesc foarte mult echipa și asta contează foarte mult pentru noi.

Cu siguranță că există viață după Nistor. Am fost o echipă unită în această seară. Într-adevăr, Nistor era un jucător important, dar trebuie să jucăm și fără el. Și Barcelona trebuie să joace și fără Messi, nu trebuie să stăm într-un singur jucător. Nici astăzi nu a câștigat meciul un singur jucător„, a spus Ricardo Grigore la finalul partidei.

‘Câinii roșii’ sunt la patru puncte de ultimul loc care asigură prezența în play-off, ocupat acum de Viitorul.