VIDEO | Parma a fost învinsă deși a condus. Cum s-au descurcat Man și Mihăilă

Gazdele au deschis scorul prin Pelle, în minutul 16. Scamacca a marcat o “dublă” pentru oaspeți, iar Genoa s-a impus. Cele două goluri au fost marcat în minutele 50 și 69.

Dennis Man a fost integralist la Parma, iar Valentin Mihăilă a intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Karamoh.

Fostul jucător al FCSB-ului a ratat două ocazii mari pe arena ”Ennio Tardini”. Prima a avut loc în minutul 10, când a șutat slab, iar a doua ocazie s-a consumat în finalul confruntării. Atunci a trimis cu capul o minge centrată în careu de Busi. Portarul a reținut, însă.

Parma ocupă locul 19, cu 19 puncte, în timp ce Genoa este pe 13, cu 31 de puncte.

March 19, 2021