VIDEO | Stanciu a câștigat duelul cu Ianis Hagi și a marcat din nou în poarta echipei Rangers

Joi seară s-au disputat meciurile din manșa secundă a optimilor Europa League.

Nicolae Stanciu a marcat din nou împotriva scoțienilor de la Rangers. Mijlocașul român a înscris un gol din lovitură liberă, în minutul 74, iar Slavia Praga s-a calificat în sferturile Europa League.

VIDEO CU GOLUL MARCAT DE STANCIU, AICI

Cehii au câștigat meciul disputat în deplasare, scor 2-0, cu Glasgow Rangers. La gazde, Ianis Hagi a fost rezervă neutilizată.

Primul gol al echipei pragheze a fost marcat de Olayinka, în minutul (14). În tur, rezultatul a fost 1-1.

Cel mai spectaculos meci s-a disputat în Croația, unde Dinamo Zagreb a învins-o pe Tottenham cu 3-0. În tur, echipa antrenatp de Jose Mourinho câștigase cu 2-0, astfel că echipa croată s-a calificat în sferturile de finală.

Au fost eliminate din Europa League echipele lui Mircea Lucescu, Tudor Băluţă şi Ciprian Tătăruşanu, Dinamo Kiev, respectiv AC Milan.

Rezultatele înregistrate joi:

Arsenal vs Olympiacos 0-1 (3-2 la general)

Molde vs Granada 2-1 (2-3 la general)

Dinamo Zagreb vs Tottenham 3-0, după prelungiri (3-2 la general)

Șahtior Donețk vs AS Roma 1-2 (1-5 la general)

Glasgow Rangers vs Slavia Praga 1-1 (1-3 la general)

AC Milan vs Manchester United 0-1 (1-2 la general)

Villarreal vs Dinamo Kiev 2-0 (4-0 la general)

Young Boys Berna vs Ajax Amsterdam 0-2 (0-5 la general).